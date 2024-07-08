На ремонт дорог в Татарстане направят еще более 800 млн рублей

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На ремонт дорог в населенных пунктах, подъездов к фермам и обустройство улиц барьерными ограждениями в Татарстане направят порядка 836 млн рублей. Средства выделят из бюджета республики, говорится на портале госзакупок.

Из этой суммы 227 млн рублей пойдут на капитальный ремонт дороги М7 «Волга» — Мамадыш. Работы пройдут на участках км 0+000 — км 0+506, км 0+806 — км 3+515 в Мамадышском районе. Общая протяженность обновляемой территории составляет 3,215 км. Срок — до 12 ноября.

На улицах населенных пунктов Рыбно-Слободского района планируют обустроить участки барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения. Работы охватят 32,878 км дорог. Кроме того, здесь же отремонтируют более 1 км подъезда к молочной ферме крестьянско-фермерского хозяйства в селе Алан-Полян. Общая стоимость работ составит около 195 млн рублей, завершить их планируют до 21 ноября.

Также 73,6 млн рублей направят на ремонт подъездных дорог к детскому лагерю «Юниор» в Менделеевском районе и к двум животноводческим фермам в селах Камаево и Монашево. Срок выполнения — до 14 октября, объем работ — 2,237 км.

За почти 39 млн рублей планируют отремонтировать подъездные дороги к животноводческому комплексу в селе Мульма (3-й этап), а также к КФХ в селе Пановка (2-й этап) и деревне Средний Алат в Высокогорском районе. Участки обновят до 14 октября. Протяженность трех дорог — 711 метров.

Помимо этого, подъездные дороги к фермам в деревнях Азимово и Табар-Черки обновят в Апастовском районе. Длина обоих участков — 970 метров, стоимость работ – около 29 млн рублей. Заказчиком по всем объектам выступает Главтатдортранс.

Еще две закупки опубликовала Дирекция финансирования программ дорожных работ. Обе касаются ремонта существующей дорожной сети. Так, за 105 млн рублей работы проведут в Азнакаевском, Альметьевском и Заинском районах, а за 165 млн — в Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском районах. В первых трех отремонтируют 9,5 км сети до 18 ноября, в остальных — 12 км, до 25 ноября.