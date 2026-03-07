На ремонт дорог в Казани направят 5 млрд рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На ремонт дорог в Вахитовском и Приволжском, Советском, Авиастроительном и Московском районах Казани выделят 5 млрд рублей. Информация о четырех соответствующих тендерах появилась на сайте госзакупок.

Наибольшее количество объектов отремонтируют в Вахитовском и Приволжском районах – здесь в список попали 16 участков. Среди них Большое Казанское кольцо от улицы Юлиуса Фучика до Сафиуллина (1,4 км), улица Нариманова (1 км), Сары Садыковой (1,3 км) и Кул Гали (1,6 км). Также обновят улицы Газовую, Профессора Камая, Карбышева, Владимира Кулагина, Лесгафта, Модельную, Сыртлановой, Тульскую и Щапова. Кроме того, на улице Павлюхина приведут в порядок отрезок в 0,5 км, а на Спартаковской и Шаляпина отремонтируют тротуары.

В Советском районе работы затронут шесть объектов. Самым протяженным станет Сибирский тракт (4,6 км). Также ремонт пройдет на улице Журналистов (1,8 км), улице Советской в Дербышках (0,8 км), улице Карбышева (0,7 км), в Дорожном переулке и на проезде в жилом массиве Чебакса.

В Авиастроительном районе планируется обновить пять участков. Самыми масштабными станут работы на улицах Беломорской (3,95 км) и Маршала Чуйкова (3,6 км). Также в программу включены участки улиц Восстания, Восход и Гудованцева.

В Московском районе ремонт проведут на пяти объектах. В их числе участок Большого Казанского кольца от проспекта Ямашева до улицы Ленской (1,6 км), улицы Восстания (1,7 км), Клары Цеткин (1,5 км), Большая (1,4 км) и Гудованцева (0,7 км).

Заказчиком всех работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчики должны завершить ремонт всех дорожных объектов до середины ноября.