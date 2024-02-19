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На ремонт дорог к СНТ в двух районах Казани в 2024 году выделили 70 млн рублей
В 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах провели ремонт дорог к семи СНТ, рассказал на деловом понедельнике глава администрации Альберт Салихов.
«В 2024 году выделено дополнительное финансирование в размере 70 млн рублей на второй этап ремонта», - прокомментировал он.
Салихов также рассказал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в минувшем году отремонтировали дороги в пяти поселках общей площадью 71 тыс. кв. метров. Эту работу продолжат и в текущем году. В том числе, в планах – ремонт улицы Садовой от улицы Центральной до остановки Старое Победилово.
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