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Общество 19 февраля 2024 11:56

На ремонт дорог к СНТ в двух районах Казани в 2024 году выделили 70 млн рублей

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В 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах провели ремонт дорог к семи СНТ, рассказал на деловом понедельнике глава администрации Альберт Салихов.

«В 2024 году выделено дополнительное финансирование в размере 70 млн рублей на второй этап ремонта», - прокомментировал он.

Салихов также рассказал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в минувшем году отремонтировали дороги в пяти поселках общей площадью 71 тыс. кв. метров. Эту работу продолжат и в текущем году. В том числе, в планах – ремонт улицы Садовой от улицы Центральной до остановки Старое Победилово.

#снт #ремонт дорог #Приволжский район #Вахитовский район
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