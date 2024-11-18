На ремонт дорог и дворов Казани в 2024 году направили больше 31 млрд рублей

На ремонт дорожной сети и благоустройство дворов в Казани в 2024 году направили 31,2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома города Игорь Куляжев на деловом понедельнике.

«17,1 млрд на реконструкцию дорожных объектов, 10,4 млрд — на ремонт объектов уличной дорожной сети. 3 млрд 750 млн на реализацию программы “Наш двор”», – отметил Куляжев.

По его словам, общая площадь ремонта и строительства дорог в Казани составила более 2,4 млн квадратных метров, что чуть больше площади государства Монако и на треть больше, чем в прошлом году.

При этом большая часть средств была направлена на реконструкцию и создание крупных инфраструктурных дорожных объектов, предусмотренных генеральным планом Казани: работы на Горьковском шоссе, улицах Н. Фаттаха, Т. Миннулина, Х. Такташа и Вознесенском тракте.

Куляжев добавил, что движение по второму этапу Вознесенского тракта и реконструированному Горьковскому шоссе планируют открыть уже в декабре этого года.

Особое внимание замруководителя Исполкома обратил на самые аварийные городские участки. По итогам 2023 года в Казани зафиксировали 71 такое место, где произошло более 240 ДТП. В перечень попали в том числе перекресток улицы Толстого с улицей Горького, проспект Победы, улицы Минская, Николая Ершова и Новаторов. В этом году все они были отремонтированы.

«Масштаб работ безусловно связан с подготовкой БРИКС. Большая волна поднимает все лодки, и красивая волна БРИКС, которая пришла в Казань, позволила нам решить многие инфраструктурные вопросы», – отметил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.

Он добавил, что доля дорог города в нормативном состоянии достигла 85%. При этом данный показатель по России на сегодняшний день составляет в среднем 54%.

«То, что 85% на сегодняшний день приведено в нормативное состояние – это серьезная цифра. Показатель установлен в национальном проекте. И если вспомнить, то в 2013 году мы планировали заасфальтировать 1 млн квадратных метров, для нас это была олимпийская высота. А только в этом году площадь составила 2,4 млн квадратных метров», – подчеркнул Метшин.