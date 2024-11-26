На ремонт дорог и благоустройство дворов Казани выделили более 31 млрд рублей

В этом году на ремонт дорог и благоустройство дворов Казани выделено более 31 млрд рублей. Общая площадь ремонта и строительства дорожного покрытия превысила 2,4 млн кв. метров, что на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил зампредседателя Комитета внешнего благоустройства исполкома города Марсель Ахметзянов на брифинге в Кабмине РТ.

«Более 17,1 млрд рублей пошло на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 10,4 млрд рублей – на ремонт объектов улично-дорожной сети, 3,7 млрд рублей – на реализацию программы “Наш двор”», – рассказал он.

Ахметзянов отметил, что в декабре завершится реконструкция Горьковского шоссе от улицы Музыкальная до трассы М7.

«В комплексе работ будут ликвидированы светофорные объекты и плоскостные пешеходные переходы, которые были причиной образования заторов», – подчеркнул он.

Вместо них построены шесть надземных пешеходных переходов с лифтами и три подземных, три разворотных узла в разных уровнях и три – в одном уровне, а также тоннель и эстакада.

«Полотно шоссе расширено до шести полос на участке от торгового центра “Факел” до комплекса “Олимпиец”. На всем протяжении построены тротуары и велосипедная дорожка длиной 14 км», – заметил спикер.

Он добавил, что до четырех полос расширена дорога по ул. Нурихана Фаттаха, которая является продолжением ул. Осиновская, реконструированную в 2022 году.

«Реализация этих работ позволит увеличить пропускную способность дороги в полтора – два раза: с 4 – 7 тыс. машин в час до 10,8 тыс. в час. И значительно улучшит дорожно-транспортную ситуацию в жилом массиве “Салават Купере”», – заявил Ахметзянов.

По его словам, завершается реконструкция улицы Туфана Миннулина и Хади Такташа с расширением до четырех полос. Дорога связывает улицы Назарбаева и Салимжанова и обеспечивает транспортную доступность нового строящегося театра имени Галиаскара Камала.

«Выполнено переустройство инженерных сетей, построены новые сети ливневой канализации, освещения, светофорный объект и другие элементы дорожной инфраструктуры», – проинформировал зампредседателя комитета.

Кроме того, близится к завершению реконструкция мостов через Вертелевку в поселке Константиновка и через Солонку в Кадышево. Как заверил спикер, работы планируется завершить в ближайшие недели.

Достраивается также мост через Монастырскую протоку протяженностью 29 метров.

«Он соединяет между собой улицы Техническая и Поперечно-Отарская, что обеспечит жителям поселка Отары дополнительный выезд к Большому Казанскому кольцу», – сказал спикер.

При подготовке маршрутов для движения гостей игр и саммита стран БРИКС было отремонтировано 20 участков дорог и установлено освещение на 22 улицах в Казани.