На ремонт бывшей ледовой арены Дворца спорта в Казани направят почти 58 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Капитальный ремонт ледовой арены во Дворце спорта на улице Московской планируется в Казани. Стоимость работ составит 57,7 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

До начала лета следующего года подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы и закупить мебель. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Дворец спорта был открыт в 1966 году и считается старейшим спортивным объектом Казани. До 2005 года здесь проводил домашние матчи хоккейный клуб «Ак Барс». Именно на этой арене казанская команда впервые завоевала титул чемпиона России в сезоне 1997/1998.

Уже два десятилетия «Ак Барс» играет на «Татнефть Арене», однако в феврале прошлого года ненадолго вернулись на старую площадку в рамках проведения «Игр будущего».