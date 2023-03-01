На ремонт 41 объекта молодежной политики в Татарстане потратят почти 3 млрд рублей

В этом году программа реновации объектов молодежной политики в Татарстане будет продолжена. На ремонт 41 объекта в 25 муниципальных образованиях выделено почти 3 млрд рублей, сообщил на итоговой коллегии Минмолодежи РТ глава ведомства Ринат Садыков.

В прошлом году в республике ремонтные работы проведены в 37 объектах молодежной политики на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей, напомнил он, подчеркнув, что в этом году все программы, по которым проводились работы, сохранятся.

Кроме того, заявка Татарстана была одобрена на федеральном проекте от Росмолодежи «Регион для молодых», благодаря чему республика получит порядка 140 млн рублей, напомнил министр. Половина из этих средств будет потрачена на ремонт молодежных центров в районах республики, а вторая часть – на реализацию важных татарстанских молодежных проектов, таких как создание современного медиацентра для молодых людей, добавил он.

Отдельно Садыков остановился на программе ремонта центров психолого-педагогической помощи. Так, в прошлом году были обновлены 15 таких объектов. Он подчеркнул, что рост количества и характер звонков подчеркивает важность и востребованность этой работы, необходимость ее системного развития, напомнив, что в прошлом году центры приняли почти 23 тыс. звонков.

«Именно поэтому в 2023 году такие центры появятся в тех городах где они отсутствовали – Зеленодольск, Чистополь, Бугульма, расширится действующая сеть в Набережных Челнах и Казани», – сообщил министр.