На ремонт 25 объектов Казанского Кремля Татарстан направит свыше 60 млн рублей

Ремонт 25 строений, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля, XV – первая четверть XX века», обойдется бюджету Татарстана в 60,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит огородить территорию от проникновений людей и животных, восстановить фасады строений, нанести огнезащитное покрытие на деревянные поверхности, а также установить пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Заказчиком проекта выступает ГБУ «Главстрой РТ». Он будет принимать от подрядчиков заявки на участие до 13 апреля текущего года. Победитель тендера должен выполнить все работы до конца 2022 года.