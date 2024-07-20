«Татарские Мальдивы»: на реку Карла под Буинском завезли белый песок для пляжа

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

В Буинском районе продолжается строительство первого официального пляжа. Сегодня вокруг и на дно будущего водоема ведется укладка песка. Через неделю-другую его начнут наполнять водой. Вопрос о возможности искупаться в этом году особенно актуален в сегодняшние жаркие дни.

Неподалеку от соснового бора на месте будущего пляжа вблизи реки Карла пока только гудит техника. Два экскаватора разбрасывают квварцевый песок по краю и середине специально выкопанного искусственного водоема. Этот материал в количестве 12 тысяч тонн был доставлен со стекольного завода.

«Вся площадь будет покрыта песком толщиной 30 сантиметров и берег, и дно все будет песчаное», — рассказал и. о. прораба строительной компании «Строительные технологии» Алмаз Зайнетдинов.

Затем, примерно через десять дней после укладки песка, слой собираются заполнить водой. Существовало предположение, что пляж, построенный на месте, где раньше было озеро, будет питаться родниковыми водами. На случай их недостаточности речь шла и о бурении скважины для откачки воды. На сегодняшний день скважина пробурена, она подключена к электричеству. Оттуда будет производится забор воды. Но, оказалось, в этом году думать о купании еще рано.

«Этим летом купаться и загорать здесь будет невозможно. Потому что вода будет заполняться примерно два месяца, даже двух месяцев может не хватить», — пояснил Алмаз Зайнетдинов.

К слову, санкционированный пляж реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За его создание было отдано более пяти тысяч голосов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».