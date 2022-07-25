Реконструкция второй очереди Горьковского шоссе обойдется в свыше 5,5 млрд рублей

На реконструкцию второй очереди Горьковского шоссе в Казани от улицы Музыкальной до трассы М-7 «Волга» из бюджетов России и Татарстана направят свыше 5,5 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, финансирование работ будет проходить в три этапа: по 2,5 млрд рублей на 2022 и 2023 годы и 546 млн рублей — на 2024 год. При этом из федерального бюджета на новую дорогу выделят 2,5 млрд, а остальная сумма будет направлена из республиканского бюджета.

В проекте госконтракта говорится, что рабочим предстоит освободить участок строительства от зеленых насаждений, параллельно начнутся реконструкция и возведение самой дороги с переходами, разворотными петлями и сетями водоотведения.

Также подрядчик должен будет соорудить объездные дороги и системы электроосвещения, а перед окончанием работ – озеленить прилегающую к дороге территорию.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который будет принимать заявки на участие в тендере до 8 августа 2022 года. 10 августа будет определен победитель, которому предстоит выполнить все работы до 26 ноября 2024 года.