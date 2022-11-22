На разработку документации по реконструкции трассы М7 направят еще 1,4 млрд рублей
На разработку документации по реконструкции пяти участков трассы М7 «Волга» из федерального бюджета направят свыше 1,4 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.
Согласно документации, работы проведут на участках с 1138-го по 1155-й км, с 1070-го по 1102-й км, с 1102-го по 1120-й км, с 1120-го по 1138-й км, а также на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с 0-го по 26-й км.
Заказчиком проекта выступает «Волго-Вятскуправтодор», который определит подрядчиков по каждому из объектов 15 декабря этого года.
Работы на участках начнутся не позднее 26 декабря этого года, а завершатся везде в разные сроки, но не позднее 30 апреля 2026 года.