На разработку документации по реконструкции трассы М7 направят еще 1,4 млрд рублей

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На разработку документации по реконструкции пяти участков трассы М7 «Волга» из федерального бюджета направят свыше 1,4 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы проведут на участках с 1138-го по 1155-й км, с 1070-го по 1102-й км, с 1102-го по 1120-й км, с 1120-го по 1138-й км, а также на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с 0-го по 26-й км.

Заказчиком проекта выступает «Волго-Вятскуправтодор», который определит подрядчиков по каждому из объектов 15 декабря этого года.

Работы на участках начнутся не позднее 26 декабря этого года, а завершатся везде в разные сроки, но не позднее 30 апреля 2026 года.