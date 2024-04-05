На реконструкцию трассы «Казань — Йошкар-Ола» выделят 245 млн рублей

В Зеленодольском районе проведут реконструкцию дороги «Казань — Йошкар-Ола». Стоимость работ составит 245 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

До 11 ноября 2025 года порядчику предстоит реализовать работы в рамках первого этапа. Протяженность участка составляет 560 метров.

Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Средства на проведение ремонтных работ выделят из бюджета республики.

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