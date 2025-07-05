На реконструкцию транспортной развязки в Лаишевском районе РТ выделят 1,3 млрд рублей
В Лаишевском районе Татарстана планируют провести реконструкцию транспортной развязки на автомобильной дороге Р-239 (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном). Согласно данным тендера, размещенного на портале госзакупок, стоимость работ составит более 1,3 млрд рублей.
Общая протяженность ремонтируемого участка составит 1,911 километра. Завершить реконструкцию подрядчику необходимо до 20 ноября 2026 года.
Проект будет профинансирован из бюджета Татарстана, заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главтатдортранс».