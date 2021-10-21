На реконструкцию парка «Черное озеро» в Казани направят еще 30 млн рублей

На благоустройство парка «Черное озеро» будет направлено из бюджета Татарстана еще 29,9 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Основные работы в парке уже проведены – реконструкция в настоящее время завершается.

По проекту, предполагается озеленение территории, в том числе здесь должны появиться сосны, сирень. Заказчик – Главстрой РТ – прописал в техзадании и обустройство подсветок в местах пребывания людей, спуска с улицы Джержинского.

Подрядчик должен завершить работы до 30 мая 2022 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 октября 2021 года.

«Черное озеро» — объект культурного наследия регионального значения. Это общественное пространство возникло в XVIII веке, а охранный статус обрело в 2002 году.