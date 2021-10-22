На реконструкцию очистных сооружений в ЖК «Светлая долина» направят более 8 млн рублей

Бюджет Татарстана выделил 8,6 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений поверхностного стока жилого комплекса «Светлая долина» в Казани. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Реконструкция предусматривает увеличение производительности сооружений для развития жилого комплекса, расположенного в Советском районе Казани, и, соответственно, увеличения объемов приема поверхностного стока и талых вод.

Общий расход ливневого стока, поступающего на очистные сооружения после реконструкции, увеличится вдвое и составит 830,3 литра в секунду — в год они смогут принять более 108 тыс. куб. метров.

Заказчик работ — Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Окончание предусмотренных техзаданием мероприятий — до 30 января 2022 года.

Подрядчик должен по контракту предоставить гарантию качества работ сроком пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 октября текущего, 2021 года.

По данным Минстроя РТ, реконструкция очистных сооружений в ЖК «Светлая долина» вошла в федеральную программу «Жилье». В целом проект реконструкции оценивается в 18 млн рублей.