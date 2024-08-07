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Экономика 7 августа 2024 07:00

На реконструкцию моста через реку Ошняк в Татарстане направят 318,8 млн рублей

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На реконструкцию моста через реку Ошняк в Татарстане направят 318,8 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане почти за 319 млн рублей проведут реконструкцию моста через реку Ошняк. Конструкция расположена на км 17+475 автодороги «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода, следует из информации на портале госзакупок.

Подрячику предстоит провести ремонт на 48,58 погонного метра моста и двухполосной дороги, которая проходит через него. Срок выполнения работ — до 20 ноября 2025 года.

Отмечается, что на время реконструкции моста проезд транспорта организуют по улицам села Русский Ошняк. Кроме того, будет создан временный мост и участки подходов — после завершения работ их демонтируют.

Средства выделят из бюджета Татарстана.

#реконструкция #Мост #рыбно-слободский район
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