На реконструкцию «Корабельной рощи» в Нижнекамске будет направлено 2,5 млрд рублей

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Санаторий-профилакторий «Корабельная роща» в Нижнекамске ожидает масштабная реконструкция. На данный момент происходит разработка концепции. Вложения в развитие объекта оцениваются в 2,5 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Нижнекамского района.

Планируется, что после модернизации лечение в санатории смогут получать более 6 тыс. человек в год. Будет модернизирован медицинский центр, расширится его спектр услуг. С нуля предполагается создать инфраструктуру для оздоровления и отдыха: бассейн, тренажерный зал, детский центр, терренкуры.

При реализации текущего проекта будет построена смотровая площадка и спуск к реке. Запланировано техническое переоснащение.

Профилакторий «Корабельная роща» был построен в 1984 году в одном из живописнейших мест пригорода Нижнекамска — в хвойном массиве на берегу Камы. За годы работы в нем отдохнуло более ста тысяч человек — работники «Нижнекамскнефтехима», их дети, ветераны труда.