Цена дороги в аэропорт Казани улетает в небо: подрядчику выделят еще 202 млн рублей

Две новые полосы и искусственные сооружения строят в рамках реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казани. Работы выполнены на 60%, ввод объекта запланирован на ноябрь 2023 года, но открытие может состояться досрочно. Почему – выяснила корреспондент «Татар-информа».

О том, какие работы ведутся на дороге к аэропорту, журналистам рассказал инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков с выездом на место. По его словам, готовность разворотной эстакады у Международного выставочного центра «Казань Экспо» составляет 70%. Ее планируется достроить к августу. Искусственное сооружение обеспечит безопасный разворот для автомобилистов.

«Мы находимся на разворотной эстакаде в районе “Казань Экспо”. Здесь возвели восемь опор, два железобетонных монолитных пролетных строения, смонтировали металлическую конструкцию пролета. Сейчас выполняются работы по пескоструйной очистке пролетного строения с дальнейшим нанесением гидроизоляции. Затем будем производить устройство асфальтобетонного покрытия, устанавливать освещение и барьерные ограждения. Готово сооружение будет в августе», – рассказал Тишков.

Проектом предполагается строительство двух транспортных развязок в разных уровнях, в которые входят путепровод протяженностью 71,3 километра, разворотная эстакада длиной 244,5 метра, путепровод для проезда сельскохозяйственной техники – 20,5 метра. Кроме того, будет построено два подземных пешеходных перехода, обустроены четыре остановки. Проектом также предусмотрены одно кольцевое пересечение и две левоповоротные петли.

«Одна транспортная развязка расположена на пересечении автодороги Казань – Оренбург и подъезда к аэропорту Казани. Ее техническая готовность составляет 95%. На сегодня выполнено устройство опор, монолитного пролетного строения, асфальтобетонного покрытия, освещение и обустройство. Предстоит выполнить устройство двух лестничных сходов и покрасить железобетонные конструкции. На этом участке находятся два подземных пешеходных перехода. Уже выполнены тоннельная часть, лестничные сходы», – отметил Тишков.

Подземные пешеходные переходы будут расположены возле эстакады в районе примыкания к «Казань Экспо» и сел Большие и Малые Кабаны. Их техническая готовность достигает 75% и 80% соответственно. Длина каждого искусственного сооружения составит около 49 метров, ширина – 3 метра, а высота – 2,3 метра.

«Сейчас выполняются работы по облицовке пешеходных переходов. Еще необходимо выполнить остекление, устройство кровли и подъемных механизмов для людей с ограниченными возможностями», – подчеркнул Константин Тишков.

На реконструкцию подъездной дороги к аэропорту Казани выделят дополнительное финансирование в размере 202 млн рублей. «В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы в 2021 и 2022 годах была проведена процедура по проведению повторной государственной экспертизы в части определения сметной стоимости строительства. При соответствующем финансировании работы могут быть выполнены досрочно», – заявил главный инженер.

Заместитель главного инженера ООО «Мостовик» Станислав Морозовский рассказал, что при строительстве применяются как зарубежные, так и отечественные материалы. В частности, используются импортные лакокрасочные материалы, различные защитные составы, покрытия для бетона.

«Основные материалы еще до начала строительства закупались в подготовительный период. То есть предвидели возможное повышение цен. Здесь швейцарские деформационные швы, сферические опорные части везли из Китая около полугода. Так как они были приобретены заранее, то на сроки стройки это не повлияло. Зарубежные лакокрасочные материалы были предусмотрены проектом, но их можно заменить отечественными. Ждем погодных условий и приступаем к этим работам», – заметил Станислав Морозовский.

По словам заместителя главного инженера, используется отечественный бетон, который производится на заводах ООО «Мостовик». А металлоконструкции изготовил Зеленодольский завод имени Горького. «Мы стоим на разворотной эстакаде, здесь 715 тонн металла. Завод имени Горького великолепно выполнил наш заказ, сделал контрольную сборку, чем очень помог в сборке уже здесь, на монтаже», – сказал Станислав Морозовский.