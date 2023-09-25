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На рекламу молодежного телефона доверия в Татарстане направят более 1,1 млн рублей
Для продвижения и популяризации круглосуточного молодежного телефона доверия с единым номером 8-800-555-22-20 из бюджета Татарстана выделят более 1,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступил Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор». Срок окончания подачи заявок — 2 октября, подрядчик будет определен 4 октября.
В общей информации отмечается, что телефон доверия для татарстанцев до 35 лет — общественно значимый проект Минмолодежи РТ, запущенный в октябре 2022 года. Анонимную психологическую помощь оказывают квалифицированные педагоги-психологи.
Подрядчик должен будет создать рекламные видеоролики, а также аудиоролик и брендбук, которые будут использоваться для информирования молодежи о работе круглосуточного молодежного телефона доверия. Материалы в дальнейшем будут использоваться при рекламировании на телевидении, в соцсетях и официальных сайтах.
Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 22 декабря 2023 включительно.
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