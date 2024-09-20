На реке Вязовка под Бугульмой открыли родник «Санин ключ»

В поселке Вязовка Бугульминского района Татарстана открыли родник после реконструкции, проведенной в этом году, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Родник расположен на правом берегу реки Вязовки. Прилегающая к роднику и соседнему водоему территория после проведения ремонтных работ преобразилась до неузнаваемости.

Здесь обустроены спуск и дорожки, купель из природных камней, площадка для забора воды и пирс, отстроено гидротехническое сооружение и новый каптаж, куда стекается чистая вода из трех родников, установлены светильники, беседка, скамейки для отдыха, детский игровой комплекс.

Для оздоровительных занятий обустроена тропа здоровья.

Глава района Линар Закиров поблагодарил нефтяников за реализацию важного и нужного проекта. «Уверен, что родник непременно станет визитной карточкой нашего района и будет местом притяжения не только для жителей Вязовки, но и для всех остальных бугульминцев. Всё красиво, с удобствами — не только для того, чтобы прийти набрать живительной воды, но и [чтобы] получить эстетическое наслаждение», — сказал он.

В рамках Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, на мероприятии отметили семейную пару из Вязовки.

Николай Васильевич и Галина Гавриловна Гусевы в этом году отмечают 52-летие совместной жизни. Линар Закиров поздравил супругов, вручил им цветы и подарок.