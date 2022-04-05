На реке в Кайбицком районе РТ взорвали лед, чтобы избежать заторов во время ледохода

Алина Файзрахманова

У деревни Бурундуки Кайбицкого района Татарстана подорвали лед на затороопасном месте реки Берля.

Перед взрывными работами начальник инженерной службы ГУ МЧС России по РТ полковник внутренней службы Георгий Баженов провел подробный инструктаж.

Река Берля находится в непосредственной близости от села Бурундуки, где проживает свыше 500 человек. Поэтому главное в проведении такого рода работ – безопасность. Жителей села заранее предупредили о предстоящих подрывах льда. Кроме того, была проведена тщательная проверка того, не будут ли взрывом задеты жизненно важные коммуникации.

«Всего по Татарстану поступило 15 заявок на проведение взрывных работ на затороопасных участках таких рек как Свияга, Кубня, Сулица, Меша и Берля. Работы проводятся для того, чтобы предотвратить затопление населенных пунктов», – рассказал Баженов.

Фото: © Алина Файзрахманова

Спасатели поисково-спасательной службы РТ пробурили шурфы в толще льда для закладки тротила и обеспечили безопасность при взрывных работах, которые провели военнослужащие Казанского высшего военного танкового Ордена Жукова Краснознаменного командного училища Минобороны.

Фото: © Алина Файзрахманова

После нескольких взрывов лед на реке тронулся, и вода без проблем пошла по руслу реки.