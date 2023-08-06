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В реке Кулегаш в Татарстане утонул мужчина
Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Агрызском районе РТ зашел в воду и не вышел мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место в деревню Каменный Ключ, спасатели извлекли тело мужчины в 50 метрах от берега реки Кулегаш. После этого тело погибшего 33-летнего молодого человека передали сотрудникам полиции.
Стоит отметить, что указанное место не оборудовано для купания.
По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.
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