В реке Кулегаш в Татарстане утонул мужчина

Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Агрызском районе РТ зашел в воду и не вышел мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место в деревню Каменный Ключ, спасатели извлекли тело мужчины в 50 метрах от берега реки Кулегаш. После этого тело погибшего 33-летнего молодого человека передали сотрудникам полиции.

Стоит отметить, что указанное место не оборудовано для купания.

По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.