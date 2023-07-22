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На реке Кама спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины
Спасатели обнаружили тело мужчины, который утонул на реке Кама вблизи поселка Камские Поляны Нижнекамского района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Тело мужчины извлекли с поверхности воды в 5 метрах от берега и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего устанавливается.
По предварительной информации, мужчина выпал из надувной лодки во время рыбалки. Лодка и спасательный жилет были обнаружены прибитыми к берегу. Скорее всего, погибший не надевал на себя спасжилет, а просто держал его в лодке.
Причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.
В ведомстве отметили, только в прошлом году в Татарстане за отсутствие спасательных жилетов 545 владельцев маломерных судов получили немалые штрафы – до 20 тысяч рублей. Если бы судоводители были в спасательных жилетах, то трагических последствий было бы меньше.
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