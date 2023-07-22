На реке Кама спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины

Спасатели обнаружили тело мужчины, который утонул на реке Кама вблизи поселка Камские Поляны Нижнекамского района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Тело мужчины извлекли с поверхности воды в 5 метрах от берега и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего устанавливается.

По предварительной информации, мужчина выпал из надувной лодки во время рыбалки. Лодка и спасательный жилет были обнаружены прибитыми к берегу. Скорее всего, погибший не надевал на себя спасжилет, а просто держал его в лодке.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

В ведомстве отметили, только в прошлом году в Татарстане за отсутствие спасательных жилетов 545 владельцев маломерных судов получили немалые штрафы – до 20 тысяч рублей. Если бы судоводители были в спасательных жилетах, то трагических последствий было бы меньше.