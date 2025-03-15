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Происшествия 15 марта 2025 16:55

На реке Кама под лед провалился снегоход, его водитель утонул

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На реке Кама под лед провалился снегоход, его водитель утонул
Фото: ГУ МЧС России по РТ

На реке Каме в трех км от берега, около горы Лобач, у поселка Камское Устье, под лед провалился снегоход. Как оказалось, он тянул за собой сани-волокуши, в которых находились пять рыбаков. Трое из них оказались в воде, но смогли выбраться самостоятельно. До берега идти они не могли.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, работники спасательного поста прибыли к месту на судне на воздушной подушке извлекли тело погибшего. Пятерых рыбаков спасли и эвакуировали на берег.

Татарстанцев предупреждают, что лед на водоемах уже не выдерживает массы человека, выходить и тем более выезжать на него на мототехнике смертельно опасно!

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