На реке Ик в Мензелинском районе спасли провалившегося под лед рыбака
На реке Ик возле села Дусай-Кичу в Мензелинском районе мужчина провалился под лед во время рыбалки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место происшествия прибыли спасатели временного поста. С помощью судна на воздушной подушке они доставили на берег 51-летнего мужчину, которого до их прибытия успел спасти местный житель.
Пострадавшего с диагнозом «общее переохлаждение организма» госпитализировали в Мензелинскую ЦРБ.