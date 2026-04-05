На реке Ик в Мензелинском районе спасли провалившегося под лед рыбака ‎ ‎

На реке Ик возле села Дусай-Кичу в Мензелинском районе мужчина провалился под лед во время рыбалки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия прибыли спасатели временного поста. С помощью судна на воздушной подушке они доставили на берег 51-летнего мужчину, которого до их прибытия успел спасти местный житель.

Пострадавшего с диагнозом «общее переохлаждение организма» госпитализировали в Мензелинскую ЦРБ.