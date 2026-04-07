На реках Закамья начался спад паводочной волны

На реках Закамья начал понижаться уровень воды в реках, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спад высоты у водоемов региона составил от 12 до 67 см, а на реке Актай уровень воды упал на 125 см. В то же время в Предкамье наоборот фиксируется прибыль воды от 3 до 44 см. Схожая ситуация на Свияге и большинстве ее притоков – уровень воды повысился от 12 до 67 см.

Незначительно из русла вышла река Карла в Буинском районе, ее пойма затоплена на глубину 19 сантиметров. В то же время на реках Малый Черемшан и Кубня зафиксировано значительное затопление поймы, которое составляет 139 и 124 см.