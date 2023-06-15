Стало известно о динамике спроса на первый прямой рейс между Казанью и Владикавказом

Прямой рейс между Казанью и Владикавказом, который запустили этой весной, показывает хорошую динамику бронирования. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Nordwind Ольга Ваврищук.

Время в пути составляет порядка трех часов, напомнила Ваврищук. «Мы видим отличную динамику бронирования билетов по этому направлению. Надеемся, такой рейс станет хорошим поводом для жителей как Татарстана, так и Осетии, попутешествовать по стране», – добавила она.

Северная Осетия предлагает широкий выбор направлений для туризма. Татарстанцы могут отправиться в горы, попробовать чистейшую воду из горных источников и посетить мемориал памяти съемочной группе Сергея Бодрова, которая погибла при сходе ледника Колка в 2002 году. Кроме того, у них есть возможность посетить рестораны местной кухни и попробовать знаменитые осетинские пироги.

Напомним, это первый прямой рейс между Северной Осетией и Татарстаном. Самолеты летают трижды в неделю.