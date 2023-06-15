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Стало известно о динамике спроса на первый прямой рейс между Казанью и Владикавказом
Прямой рейс между Казанью и Владикавказом, который запустили этой весной, показывает хорошую динамику бронирования. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Nordwind Ольга Ваврищук.
Время в пути составляет порядка трех часов, напомнила Ваврищук. «Мы видим отличную динамику бронирования билетов по этому направлению. Надеемся, такой рейс станет хорошим поводом для жителей как Татарстана, так и Осетии, попутешествовать по стране», – добавила она.
Северная Осетия предлагает широкий выбор направлений для туризма. Татарстанцы могут отправиться в горы, попробовать чистейшую воду из горных источников и посетить мемориал памяти съемочной группе Сергея Бодрова, которая погибла при сходе ледника Колка в 2002 году. Кроме того, у них есть возможность посетить рестораны местной кухни и попробовать знаменитые осетинские пироги.
Напомним, это первый прямой рейс между Северной Осетией и Татарстаном. Самолеты летают трижды в неделю.
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