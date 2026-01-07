news_header_top
Общество 7 января 2026 15:22

На региональных дорогах задействовано более 350 единиц снегоуборочной техники

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На автомобильных дорогах регионального значения задействовано 357 единиц снегоуборочной техники. В ночное время работы выполняли 229 машин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

За прошедшие сутки на обработку дорожного полотна израсходовано 3 491 тонна пескосоляной смеси, 84 тонны соли и 10 тонн солевого раствора.

В настоящее время на региональных дорогах сохраняется гололедица. Водителей просят воздержаться от поездок без крайней необходимости и соблюдать повышенные меры осторожности.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных трассах можно круглосуточно обратиться в оперативную службу по телефону: (843) 291-91-91.

