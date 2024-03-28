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Общество 28 марта 2024 19:35

На региональных дорогах в Татарстане устранили ямы на площади 8,2 тыс. кв. метров

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На региональных автодорогах в Татарстане ямочный ремонт выполнен на площади более 8,2 тыс. кв. метров. Подрядные организации запустили восемь асфальтобетонных заводов, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«У восьми подрядных организаций имеется 37 асфальтобетонных заводов. Продолжается их постепенный запуск. После этого дорожники приступят к выполнению ямочного ремонта горячим асфальтобетоном», — отмечается в сообщении.

В Татарстане аварийные ямы на дорогах устраняются с помощью холодного и горячего асфальтобетона, литой асфальтобетонной смеси. Материалы и асфальтобетонные смеси подбираются по требованиям ГОСТа, их качество контролируется, заверяют в ведомстве.

#ямочный ремонт дорог
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