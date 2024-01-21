На региональных дорогах в Татарстане сняты ограничения на движение грузовиков и автобусов

На региональных дорогах в Татарстане с 18 часов сняты ограничения на движение грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщил заместитель директора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин на совещании в Миндортрансе РТ.

«Дороги находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, снег прекратился. Но в восточной части республики преобладает сильный ветер, идет метель», – рассказал спикер.

Ханмурзин добавил, что пока еще движение затруднено в 41 населенном пункте в 15 районах. «Задача поставлена, чтобы к утру все населенные пункты были обеспечены проездом и открыты все дороги», – подчеркнул он.

По словам спикера, сейчас на региональных дорогах в республике задействовано около 480 единиц техники.

В управлении «Главтатдортранса» находится около 13,5 тыс. региональных дорог. Они связывают районные центры с Казанью, Набережными Челнами и Альметьевском.