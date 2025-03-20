На региональных дорогах в Татарстане с 1 апреля ограничат движение большегрузов

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На участках региональных автодорог в Татарстане с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение движения большегрузов с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Необходимость введения временного ограничения движения связана со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период. Мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранение эксплуатационных качеств автодорог», – пояснили в министерстве.

Ограничение не запрещает движение по региональным автомобильным дорогам, а лишь ограничивает предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств.

Ограничение движения в весенний период не распространяется на пассажирские автобусные перевозки, перевозку пищевых продуктов, животных, кормов для сельскохозяйственных животных и птиц, лекарственных препаратов, семян, удобрений, почты и почтовых грузов.

Кроме того, эта мера не действует на транспортные средства, перевозящие топливо, грузы для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов для ремонта дорог, твердых коммунальных бытовых отходов.

С перечнем участков, на которых ограничено движение, можно ознакомиться по ссылке.