На региональных дорогах в Татарстане начался ямочный ремонт. Он уже выполнен на площади 1,8 тыс. кв. метров с применением холодной асфальтобетонной смеси и на площади 106,6 кв. метров – литым асфальтобетоном, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Данные виды асфальтобетона можно использовать для работ и в зимнее время. Литой асфальтобетон разогревается до высокой температуры, перевозится в специальных машинах, кохерах, и не требует уплотнения. Холодный асфальтобетон заготавливается заранее и укладывается в любую погоду», – рассказал начальник управления автомобильных дорог Миндортранса РТ Олег Казеннов.

У подрядных организаций имеется 37 асфальтобетонных заводов. Их постепенно запустят во второй половине марта – апреле. Тогда подрядные организации приступят к выполнению ямочного ремонта горячим асфальтобетоном.