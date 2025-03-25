На региональных дорогах в Татарстане начался ямочный ремонт. Для устранения повреждений дорожного покрытия рабочие используют горячий асфальтобетон, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Этой зимой снега было очень мало. Количество переходов через ноль градусов было 47 циклов в зимние месяцы. Каждый переход для покрытия является губительным. В поры заполняется вода, и дорога разрушается. Сейчас дорожники оперативно приступили к выполнению ямочного ремонта горячим асфальтобетоном», – рассказал начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин.

По его словам, дорожники планируют полностью завершить ямочный ремонт до конца мая.

В республике для ремонта региональных дорог имеется 35 асфальтобетонных заводов, все они готовы к запуску. Заводы уже заработали в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Нижнекамском, Черемшанском, Чистопольском районах.

При выполнении ямочного ремонта используются холодные, горячие и литые асфальтобетонные смеси. С начала весны ямочный ремонт с использованием всех видов асфальтобетонных смесей выполнен на площади более 26,6 тыс. кв. метров. Для ремонта региональных дорог задействованы 535 человек и 245 единиц техники.

Всего на региональных дорогах в Татарстане ямочный ремонт необходимо провести на площади 300 тыс. кв. метров.