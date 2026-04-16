На региональных дорогах в Татарстане начался ямочный ремонт с применением горячего асфальтобетона. Всего необходимо отремонтировать около 400 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Дорожники оперативно приступили к выполнению ямочного ремонта горячим асфальтобетоном. Перед нами стоит задача – до конца мая полностью завершить выполнение ямочного ремонта горячим асфальтобетоном, привести дороги в соответствие и нанести горизонтальную дорожную разметку», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

В республике функционируют 35 асфальтобетонных заводов, все они готовы к запуску. На данный момент заработали 18 асфальтобетонных заводов в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Дрожжановском, Лаишевском, Нижнекамском, Новошешминском и других районах.

При выполнении ямочного ремонта используются холодные, горячие и литые асфальтобетонные смеси.

«С начала весны ямочный ремонт с использованием всех видов асфальтобетонных смесей выполнен более чем на 67 тыс. кв. метрах. Всего для выполнения ямочного ремонта региональных дорог задействовано 535 рабочих, 245 единиц техники», – сообщил заместитель директора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин.

Ямочный ремонт проводится на средства, выделенные на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения.