На региональных дорогах Татарстана с 1 апреля введут ограничение движения большегрузов

На региональных дорогах Татарстана с 1 апреля начнет действовать временное ограничение движения для большегрузов, которое продлится до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участках автодорог регионального значения, расположенных на территории Татарстана, планируется введение временного ограничения движения транспортных средств с нагрузкой, превышающей шесть тонн на ось», — отметили в министерстве.

Ограничение движения большегрузов вводится из-за снижения несущей способности конструктивных элементов дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период. Эта мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранение эксплуатационных качеств автодорог.

При этом временное ограничение движения в весенний период не распространяется на пассажирские автобусные перевозки; на перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда и удобрений, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, ограничение не коснется транспортных средств грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящих топливо, и мусоровозов, используемых для сбора и транспортирования твердых коммунальных бытовых отходов.

В исключительных случаях движение тяжеловесных транспортных средств в период ограничений допускается при наличии специального разрешения, выданного государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного движения».