На региональных дорогах Татарстана работают 400 снегоуборочных машин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На дорогах регионального значения Татарстана работают 400 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ночью дороги обслуживали 257 единиц техники. За сутки израсходовано более 6 тыс. тонн песко-соляной смеси, 270 тонн соли и 15 тонн солевого раствора.

На объектах авиации, водного и железнодорожного транспорта, а также на мостах через реки происшествий не зафиксировано.

«По данным синоптиков, в Татарстане ожидается облачная погода. Небольшой, умеренный снег. Ночью в отдельных районах слабая метель. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем местами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем от -3 до -8°C. На дорогах гололедица. Будьте внимательны», – отметили в ведомстве.

В случае нештатных ситуаций на региональных дорогах татарстанцам рекомендовали обращаться в круглосуточную оперативную службу министерства по телефону: (843) 291-91-91.