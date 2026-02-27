news_header_top
Общество 27 февраля 2026 10:50

На региональных дорогах Татарстана работает 474 единицы спецтехники

На региональных дорогах Татарстана работает 474 единицы спецтехники
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На дорогах регионального значения задействовано 474 единицы снегоуборочной техники. В ночное время трассы обслуживало 225 машин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

За прошедшие сутки дорожные службы израсходовали 2655 тонн песко-соляной смеси, 86 тонн соли и 20 тонн солевого раствора.

На дорогах сохраняется гололедица.

В случае нештатных ситуаций водителям рекомендуют обращаться в круглосуточную оперативную службу министерства по телефону (843) 291-91-91.

