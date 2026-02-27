На региональных дорогах Татарстана работает 474 единицы спецтехники
На дорогах регионального значения задействовано 474 единицы снегоуборочной техники. В ночное время трассы обслуживало 225 машин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
За прошедшие сутки дорожные службы израсходовали 2655 тонн песко-соляной смеси, 86 тонн соли и 20 тонн солевого раствора.
На дорогах сохраняется гололедица.
В случае нештатных ситуаций водителям рекомендуют обращаться в круглосуточную оперативную службу министерства по телефону (843) 291-91-91.