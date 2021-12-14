На региональных дорогах РТ по нацпроекту установлены четыре пункта весового контроля

На региональных дорогах Татарстана в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» построены четыре автоматизированных пункта весогабаритного контроля. Они расположены на дорогах Азеево — Черемшан — Шентала (76,8 км), М7 «Волга» — Мамадыш (1,2 км), М7 «Волга» — Бизяки (10,4 км) и Чистополь — Аксубаево — Нурлат (92,1 км), сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«По региональному проекту „Общесистемные меры развития дорожного хозяйства” в Татарстане продолжается строительство автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Данный проект реализуется в рамках национального проекта», — отметили в министерстве.

Комплекс автоматизированного пункта весогабаритного контроля включает несколько систем, которые обеспечивают определение весовых и габаритных параметров транспорта, фото- и видеофиксацию нарушений Правил дорожного движения, мониторинг характеристик транспортного потока.

Кроме того, благодаря автоматизированным пунктам в республике работает система возмещения вреда от движения большегрузов, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, внедрение автоматизированных пунктов весогабаритного контроля позволяет повысить безопасность дорожного движения, снизить количество мест концентрации ДТП и защитить автодороги от перегрузки.

В Татарстане с 2019 по 2020 год были введены в эксплуатацию восемь таких пунктов. Они находятся на дорогах Набережные Челны — Заинск — Альметьевск (9,8 км и 75,6 км), Кузайкино — Нурлат (88,1 км), Чистополь — Нижнекамск (85,6 км), Казань — Малмыж (17,3 км), Алексеевское — Высокий Колок (3,5 км), Чистополь — Аксубаево — Нурлат (2,9 км) и Набережные Челны — Сарманово (4,6 км).

На фотографии пресс-службы Миндортранса РТ— построенный в этом году автоматизированный пункт весогабаритного контроля на дороге Чистополь — Аксубаево — Нурлат.