На региональные дороги Татарстана вывели 145 единиц снегоуборочной техники

В настоящее время региональные дороги Татарстана обслуживают 145 единиц снегоуборочной техники. В ночные часы в республике дежурили 120 единиц, сообщили в пресс-службе Миндортранса. РТ.

В течение суток специалисты применили 108 тонн соли и 850 тонн песко-соляной смеси.

2 ноября в республике прогнозируется облачная погода. На некоторых участках дорог отмечается гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра достигают 15-20 м/с. Днем столбики термометров могут подняться до +4 градусов, к вечеру температуры опустятся до −2 градусов. Ожидаются накаты и гололедица на дорогах.

«На объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки Волга и Кама обстановка нормальная», — добавили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что при возникновении нештатных ситуаций на дорогах татарстанцы могут обратиться по номеру оперативной службы 8(843) 291-91-91.