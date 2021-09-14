На региональном чемпионате «Абилимпикс» в Татарстане выступят более 900 человек

В Татарстане стартует V региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021». Мероприятие пройдет с 15 по 29 сентября, сообщают его организаторы.

«Соревнования по 75 компетенциям будут организованы на 33 площадках в Казани, Набережных Челнах, Арске, Бугульме, Нижнекамске, Кукморе, Лаишеве, Лениногорске, Нурлате, Болгаре. В качестве соревновательных площадок выступят 33 профессиональных образовательных организации», — отмечают в пресс-службе чемпионата.

Участниками соревнований станут татарстанцы в возрасте от 14 до 65 лет. Они выступят в трех категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты». Всего в этом году региональный чемпионат «Абилимпикс» объединит более 900 человек.

Победители смогут принять участие в отборочных соревнованиях 4–17 октября и получат право участвовать в составе сборной команды Татарстана в VII национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в Москве с 16 по 18 ноября этого года.