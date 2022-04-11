На региональном «Абилимпиксе» в Татарстане появятся 11 новых компетенций

В этом году республиканский чемпионат по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в Татарстане по 11 новым компетенциям. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Значительно расширен перечень компетенций. Мы ввели 11 новых компетенций, среди которых — пять компетенций из перечня национального чемпионата, по которым ранее в Татарстане соревнования не проводились. Это „Зубной техник“, „Медицинский и социальный уход“, „Ремонт обуви“, „Мультимедийная журналистика“, „Разработка виртуальной и дополненной реальности“. Введено шесть новых региональных компетенций: „Оператор беспилотного летательного аппарата“, „Сантехника и отопление“, „Водные технологии“, „Фрезерные работы на станках с ЧПУ“, „Мастерство исполнителя“, „Аддитивное производство“», — сообщил он.

VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет с 11 апреля по 25 мая. Соревнования по 87 компетенциям состоятся в образовательных организациях 12 городов и муниципальных районов Татарстана. В региональном чемпионате примут участие 935 человек. При этом 293 будут соревноваться в категории «Школьники», 397 — в категории «Студенты», 245 — в категории «Специалисты».