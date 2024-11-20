На «Ребусе» презентовали книгу «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение наследия»

Фото предоставила пресс-служба ASG

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова была подготовлена книга «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение наследия». Издание выпущено к форуму «Ребус» и презентовано в рамках сессии «Мастер-планирование агломерации. От разработки до внедрения».

Мероприятие состоялось при участии авторов книги, среди которых помощник Раиса РТ Олеся Балтусова и директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев.

Вопросы развития территорий Казанской агломерации при участии экспертов в индустрии девелопмента, а также в области градостроительства, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия отражены в издании. В нем использован многолетний опыт, наработанный в Татарстане, по сохранению наследия и развитию территорий через механизмы успешного государственно-частного партнерства. Такой опыт полезен как для Казани, так и для других городов, стремящихся найти баланс между развитием агломерации и сохранением культурного кода. В издании опубликованы итоги четвертьвекового развития Казани и прилегающих к ней территорий, а также сформулирована стратегия развития Казанской агломерации на ближайшие годы.

Генеральный директор Группы компаний ASG invest Роберт Хайруллин в рамках сессии «Мастер-планирование агломерации. От разработки до внедрения» рассказал, что книга «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение наследия» освещает актуальную тему развития территорий Республики Татарстан на основе передового опыта и научных методик. Он отметил важность выхода в свет такого полномасштабного издания. По его словам, книга может стать настольной для сообщества архитекторов, градостроителей, девелоперов и представителей госструктур. Ведь успешное и сбалансированное развитие городской агломерации невозможно без механизмов частно-государственного партнерства.

Название книги состоит из двух частей. В первой части книги приведена история возникновения термина «сервейинг» в республике. Понятие сервейинга невозможно рассматривать в отрыве от развития территорий. Именно четверть века назад были утверждены первые стандарты по управлению коммерческой недвижимостью, и важнейший из них — стандарт комплексного развития территорий.

Вторая часть книги посвящена сохранению наследия. Именно благодаря личному участию Рустама Минниханова, его знаменитым пешим прогулкам по историческому центру Казани реализована программа возрождения центральной части города.

Соавтор книги Олеся Балтусова отметила ее актуальность: «Моя часть книги небольшая, но в рамках форума ей была посвящена целая сессия в двух слотах. Мы с коллегами говорили о необходимости разработки историко-культурного каркаса Казани. Это важно, ведь карта города постоянно меняется, на ней появляются новые достопримечательности и новые туристические маршруты. В книге постарались осветить документы, которые работают на развитие туризма и наследия в связке». Директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев отметил и свое участие в создании книги. Целая глава была посвящена мастер-плану по Казанской агломерации.

Также значимым примером успешного сотрудничества с мэрией Казани и правительством Татарстана стала концепция развития Восточной дуги – территории в восточной части Казани площадью порядка 10 тысяч гектаров.

На прошедшей в рамках форума сессии «НАГЛОмерация наступает» с участием представителей Минстроя РТ, Иннополиса, Зеленодольского района и крупнейших застройщиков директор по развитию территорий ГК ASG invest Ринат Аисов раскрыл применяемые при разработке градостроительных проектов подходы, заложенные компанией в стратегии развития территорий Казанской агломерации до 2050 года. Он также поделился планами по созданию в муниципальных районах, входящих в Казанскую агломерацию, более 20 индустриальных парков, рассказал как сбалансированно развивается не только ядро Казанской агломерации, но и прилегающих районов.

Отдельное внимание спикер уделил необходимости грамотной организации процесса развития территорий.

«Большинство существующих сегодня проблем из-за того, что градостроительные вопросы отдавались на откуп застройщикам, но это не может быть их зоной ответственности. Понимая это, мы стали связующим звеном между всеми участниками процесса: мы знаем интересы бизнеса, требования власти и потребности населения. От комплексного системного подхода выигрывают все», - пояснил Ринат Аисов.

Он также выразил уверенность, что подход к комплексному развитию территорий в Татарстане можно в дальнейшем популяризировать на федеральном уровне.