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Ру Тат
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31 августа 2021  15:16
Павел Климчак

На ребенка в Альметьевске упал забор и сломал ему ногу

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В социальных сетях появилась информация, что в одном из парков Альметьевска на 13-летнего мальчика упал забор. Сообщается, что незадолго до этого он общался с другими детьми, когда на них стал падать забор. Он оттолкнул рядом стоявшего знакомого, после чего забор упал ему на ногу.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство города проведет проверку по факту произошедшего. Забор рухнул на ребенка в парке «Здоровье», прокуратура оценит работу муниципального предприяти, на балансе которого находится парк.

#забор #перелом ноги ребенка #упал
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