На реализацию в РТ проекта «Культурная среда» в этом году выделят 69 млн рублей

69,4 млн рублей планируется направить на реализацию в этом году в Татарстане федерального проекта «Культурная среда», сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Напомним, вышеупомянутый проект входит в национальный проект «Культура», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.

Часть средств, а именно 56,2 млн рублей планируют выделить из федерального бюджета, остальные 13,2 млн рублей из бюджета Татарстана.

«Указанные средства планируется направить на капитальный ремонт региональных и муниципальных театров», – говорится в сообщении Минфина РТ.