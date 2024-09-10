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На реализацию в РТ проекта «Культурная среда» в этом году выделят 69 млн рублей
69,4 млн рублей планируется направить на реализацию в этом году в Татарстане федерального проекта «Культурная среда», сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Напомним, вышеупомянутый проект входит в национальный проект «Культура», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.
Часть средств, а именно 56,2 млн рублей планируют выделить из федерального бюджета, остальные 13,2 млн рублей из бюджета Татарстана.
«Указанные средства планируется направить на капитальный ремонт региональных и муниципальных театров», – говорится в сообщении Минфина РТ.
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