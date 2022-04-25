На реализацию нацпроектов в Татарстане с начала года направлено 2,7 млрд рублей

В первом квартале 2022 года Татарстан выделил на реализацию национальных проектов 2,7 млрд рублей. Об этом сообщил Президенту РТ Рустаму Минниханову министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

«В текущем году продолжается исполнение национальных проектов, реализации которых необходимо уделять пристальное внимание», – сказал министр.

Он отметил, что общий объем финансирования национальных проектов в Республике Татарстан на 2022 год составляет 29,4 млрд рублей, из которых 19,1 млрд — средства федерального бюджета, а 10,3 млрд рублей – бюджета Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.