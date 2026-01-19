На реализацию нацпроектов в Татарстане в 2025 году направили более 46 млрд рублей

В Республике Татарстан в 2025 году на реализацию 11 национальных проектов было направлено 46,45 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан.

Из общей суммы 26,4 млрд рублей составили средства федерального бюджета. Наибольшие объемы финансирования получили проекты «Инфраструктура для жизни» (15,1 млрд рублей) и «Семья» (14,8 млрд рублей).

Значительные средства были выделены на проекты «Молодежь и дети» (8,8 млрд рублей) и «Продолжительная и активная жизнь» (4,1 млрд рублей).

Также финансирование получили проекты: