Экономика 19 января 2026 16:50

На реализацию нацпроектов в Татарстане в 2025 году направили более 46 млрд рублей

В Республике Татарстан в 2025 году на реализацию 11 национальных проектов было направлено 46,45 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан.

Из общей суммы 26,4 млрд рублей составили средства федерального бюджета. Наибольшие объемы финансирования получили проекты «Инфраструктура для жизни» (15,1 млрд рублей) и «Семья» (14,8 млрд рублей).

Значительные средства были выделены на проекты «Молодежь и дети» (8,8 млрд рублей) и «Продолжительная и активная жизнь» (4,1 млрд рублей).

Также финансирование получили проекты:

  • Технологическое обеспечение продовольственной безопасности – 1,28 млрд рублей;
  • Кадры – 1,196 млрд рублей;
  • Экологическое благополучие – 606 млн рублей;
  • Туризм и гостеприимство – 339,5 млн рублей;
  • Эффективная и конкурентная экономика – 156,7 млн рублей;
  • Беспилотные авиационные системы – 25,5 млн рублей;
  • Экономика данных и цифровая трансформация государства – 13,0 млн рублей.
#Минфин РТ #нацпроекты #национальные проекты
