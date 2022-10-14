На реализацию нацпроектов в 2022 году в Татарстане направят 36,1 млрд рублей

За девять месяцев этого года по национальным проектам в Татарстане отремонтировали спортивные, культурные и медицинские центры, созданы парки скверы и общественные пространства, а также расчищаются водные объекты республики, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

В 2022 году республика участвует в реализации 49 региональных составляющих 13 национальных проектов, на реализацию которых в этом году предусмотрено 36,1 млрд рублей.

Так, по национальному проекту «Демография» завершено строительство крытого катка с искусственным льдом в Алексеевском районе и закуплено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для 18 школ олимпийского резерва.

По национальному проекту «Образование» капитально отремонтировали спортивные залы в Апастовском и Бавлинском районах.

Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» в республике капитально отремонтированы 15 поликлиник и возведено 30 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца года завершатся работы по строительству врачебных амбулаторий и поликлиник в Куюках, Осиново, Альметьевском районе и Дербышках.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроены 24 общественных пространства и еще девять сдадут до конца года, в Нурлатском районе завершается строительство системы водоснабжения.

Благодаря нацпроекту «Культура» открылись два центра культурного развития в Елабуге и Зеленодольске, построены многофункциональный центр и сельский Дом культуры в Дрожжановском и Бавлинском районах. В этих же районах отремонтированы еще два сельских дома культуры.

По нацпроекту «Экология» расчищен правый приток реки Меша в селе Никольском и пруда в Лаишевском районе, а в Мамадыше завершается расчистка правого притока Вятки.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.