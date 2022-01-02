На реализацию масштабных проектов в 2021 году в Челны было направлено 10 млрд рублей

В 2021 году в Набережных Челнах реализовывались масштабные проекты в инженерной, транспортной, дорожной и социальной сферах на сумму более 10 млрд рублей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Как и в прежние годы, большое внимание было дорожной инфраструктуре города. В предыдущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы дороги по улице Шамиля Усманова на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана, протяженностью 1,5 километра. Обустроено 350 парковочных мест, установлено новое освещение. На работы из бюджетов разных уровней направлено 1 млрд 39 млн рублей.

По республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети» отремонтированы дороги по улице Гостева, участок от улицы Аэродромная до улицы Батенчука.

Не остались без внимания и объекты спортивной инфраструктуры. Капитально отремонтировано здание бассейна «Дулкын». На территориях школы № 43 и Пушкинского пролицея построены два мини футбольных поля с искусственным покрытием на общую сумму 13,4 млн рублей. В сентябре в рамках муниципально-частного партнерства завершилось строительство спортивно — оздоровительного комплекса «Клевер».

По итогам 2021 года в Набережных Челнах построено две школы, три новых детских сада, капитально отремонтированы четыре школы, два детских сада, 10 пищеблоков образовательных организаций. На строительство школы «Адымнар» было выделено более 1,4 млрд рублей.

Будет продолжен капитальный ремонт блока «Б» инфекционной больницы Челнов. В 2021 году на стройку потратили 150 млн рублей.

Также среди наиболее крупных объектов — строительство здания русского драматического театра «Мастеровые». Инвестиции составили более 1,8 млрд рублей.

В общей сложности на реализацию национальных проектов в Татарстане в 2021 году было направлено 34,1 млрд рублей. На эти деньги построено и отремонтировано более 555 объектов, в том числе детсады, школы, дома культуры, общественные пространства, дороги, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».