На реализацию дорожного нацпроекта в Нижнекамской агломерации направят 480 млн рублей

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнекамской городской агломерации в этом году выделено 480 млн рублей. За год планируется увеличить долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 78,3%, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Будет проведен капитальный ремонт проспекта Вахитова от улицы Соболековская до кольца проспекта Химиков — проспекта Вахитова протяженностью 1,4 километра», — отметили в министерстве.

Кроме того, дорожники капитально отремонтируют участок улицы Вокзальная (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — пр. Строителей) протяженностью 700 метров.

В прошлом году в Нижнекамской агломерации по нацпроекту было отремонтировано 4,6 километра автомобильных дорог. Нормативное состояние дорожной сети на данный момент оценивается в 74,5%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.