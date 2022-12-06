На реализацию дорожного нацпроекта в 2023 году Татарстан направит 11,2 млрд рублей

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане в 2023 году запланировано 11,2 млрд рублей, в том числе 4,7 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета и 6,5 млрд рублей – из регионального, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

На ремонт региональных автодорог и комплексное развитие городских агломераций запланировано 5,8 млрд рублей. На развитие крупных инфраструктурных проектов в федеральном бюджете предусмотрено 1,4 млрд рублей, рассказал спикер.

Эти средства планируется направить на строительство дороги от улицы Несмелова через «Серебряный бор» с вводом в следующем году, на финансирование работ по улице Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева в Казани. Кроме того, продолжится строительство участка второго этапа Вознесенского тракта – от проспекта Победы до трассы М7, уточнил Чукин.

Более того, по его словам, продолжится приведение в нормативное состояние дорог и искусственных сооружений. На эти цели предусмотрено 3,8 млрд рублей. На внедрение интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях из федерального бюджета выделят 224 млн рублей.

«В настоящий момент для реализации программы 2023 года объявлены конкурсные процедуры. Государственные контракты на объекты по Казанской агломерации сегодня заключены, что составляет 15% от плана на следующий год», – рассказал замминистра.

После проведенных работ в следующем году доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, достигнет 51,5%, а протяженность таких дорог в агломерациях увеличится до 83,9%, подчеркнул спикер.

В нормативное состояние также планируется привести 28 мостов общей протяженностью более тысяча метров.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.